Según lo que recuenta el sitio El Diario NY, Valery le habría asegurado al sitio EFE que el tema lo tiene bastante tranquilo y que no siente apuros por operarse. De hecho, se creía que la cirugía se llevaría a cabo durante 2016, pero no fue así: "Me tomo con bastante tranquilidad este tema, a la espera de que se confirme la fecha. No me importa ni el dónde ni el cuándo, no tengo prisa. Lo que me importa es la fiabilidad del procedimiento".