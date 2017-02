Pero sus rescatistas no se darían por vencidos. Aunque él no respondiera a sus toques, ellos de manera muy delicada le ofrecieron galletas, hasta que por fin se vio tentado a acercarse a una. Lo más triste de todo, es que este perro no conocía el cariño humano, cuando uno de los cuidadores intentó hacerle cariño por primera vez, reaccionó con espanto, se alejó como si se tratase de una mosca o algo por el estilo.