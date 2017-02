"Irónicamente, he encontrado que este año ha sido el más feliz de mi vida. Tengo más amigos en mi comunidad que nunca, no me he enfermado desde que empecé, y nunca he estado más en forma. He encontrado que la amistad, no el dinero, es la verdadera seguridad. Que la mayoría de la pobreza de occidente es espiritual, y que la independencia es realmente interdependencia.", concluye. Mark estuvo viviendo tres años de este modo, para demostrarse a sí mismo que podía ser el cambio que Gandhi predicaba.