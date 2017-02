Si fuiste a ver al cine Intensa-mente, la última película lanzada por Pixar, seguramente habrás visto "Lava", el corto animado. Su historia trata acerca de un volcán hawaiiano que quiere enamorarse y encuentra un volcán femenino. Toda la historia es contada a través de un canto y un ukelele al ritmo de la canción "Somewhere over the rainbow". Esta es una parte de aquel corto, por si no lo recuerdas o no lo viste.