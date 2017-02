Esta fotografía no demuestra cómo una familia se mantiene unida a pesar de las circunstancias que les toque vivir. La familia Burguer perdió su casa y tuvo que vender todas sus posesiones, por lo que no les quedó más alternativa que vivir en el garage de la madre de la mujer de la casa. Duermen bastante juntos y su tabla con su pequeña es todo lo que tienen para cocinar. Persona que no se rinden a pesar de todo.