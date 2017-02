¿Cómo estás Marce? Recién llegado de las vacaciones. Me imagino con muchas novedades del Bailando, vas a estar en el jurado. ¿Te juntaste ya con el Chato?

Sí, en realidad, el día que tuvieron la reunión con Marcelo en Punta del Este que viajaron el Chato y Fede me llamó el Chato y yo me estaba yendo de viaje así que me tome el avión y me fui. Ya estoy devuelta así que me juntaré para trabajar.