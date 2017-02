Otra consultante, que venía de una vida sexual muy intensa antes del hijo, me relataba lo mal que estaba con ese tema su matrimonio. No había manera: habían tenido gemelos, no tenían fuerza "ni para darse un beso"… me decía. Algunas veces intentaban…y no podían: se quedaban dormidos literalmente. Bueno, a ella -en sesión- se le ocurrió proponerle al marido sentarse a ver cine condicionado. Venía y me decía: – "es patético lo que estamos intentando Gervasio ¡aparte justo enganché una porno Rusa que la mina tenía una cicatriz enorme de una cesárea, me impresioné y empezó a dolerme la mía, cero erotismo! (era una tipa muy graciosa en su modo de relatar).