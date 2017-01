"Con ustedes, con las instituciones que son parte de la historia, del presente y del futuro de nuestro pueblo, son el corazón y el brazo ejecutor de todos los logros de nuestro pueblo. Cañuelas ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años en trabajo y producción con el Parque Industrial y nuevas empresas, en educación; salud; seguridad y obras públicas, fruto del trabajo mancomunado con las instituciones, con nuestros concejales, con los gobiernos provincial y nacional. Debemos seguir en ese sentido, generando unión; sinceridad; trabajo; honestidad; para crecer dignamente, con esfuerzo; sacrificio; amor; fe; sueños y esa es la forma. Cada día con las mismas ganas y los mismos sueños de trabajar para que Cañuelas siga creciendo, y que no se diga más que Cañuelas no quiere, no puede o no tiene. La gente nos votó para gestionar, para trabajar y para conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y en ese sentido trabajamos conjuntamente con la gobernadora, más allá de banderías políticas." destacó la jefa comunal Marisa Fassi, quién antes de finalizar el acto recibió un ramo de flores de manos del diputado nacional Gustavo Arrieta, para luego invitar a los presentes a cerrar las celebraciones con el desfile de centros tradicionalistas en la Plaza San Martín.