El asombro que causó que un hombre tan millonario como Prince, no hubiera pensado en el escenario de su muerte, instaló en la mente de muchas personas y en sus fanáticos, que Prince no sabía mucho de dinero. Pero la verdad es esto no es cierto, a lo largo de su trayectoria musical se desempeñó como un gran ejecutivo, dueño de todos sus copyrights y de una disquera independiente que lo hicieron ser acreedor de una de las fortunas más extensas en la industria musical.