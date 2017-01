Aún no se ha declarado como una causa directa, pero sin duda el calentamiento global ha aumentado considerablemente la producción durante los últimos años, ya que el cambio climático provoca que lleguen muchos más icebergs. Y no es coincidencia que la empresa Canadian Iceberg Vodka Corp. produzca cerca de 200.000 botellas al año, muchísimo más que los pocos miles de hace 20 años, cuando empezaron el negocio.

Ed Kean, pescador de hielo, señaló a Financial Review que este año vio muchos más icebergs de lo normal, diciendo que el calentamiento global podría ser el responsable.