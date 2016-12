Los famosos ganan mucho dinero y disfrutan de una vida que la mayoría de los mortales solo puede soñar. Pero eso no hace que no te moleste que te persigan los paparazzi, y por eso no es ninguna sorpresa cuando escuchas que un actor o actriz se ha enojado y les ha dicho o hecho algo a los fotógrafos. Sin embargo, algunos famosos tienen otra forma de enfrentarse a la atención constante de la prensa.