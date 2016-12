Por supuesto que muchas veces en la vida sentimos tocarlos, nos sentimos plenos con muchas situaciones, pero pretender más que eso…mal camino para la vida mundana. Todo esto que he escrito, quizá, son obviedades: pero ustedes no saben la cantidad de gente que está atrapada en este nuevo mandato de aturdirse… y buscar más…y más, dejando incluso a veces…la vida misma en el camino por buscar "lo mejor" se pierden de disfrutar lo bueno, lo lindo del día a día. La angustia no es un estado toxico, algo que tenemos que sacarnos, hay que conectarse con ella, para evolucionar, no hay que estar "siempre para arriba", hay que estar como se puede y como la vida lo vaya permitiendo.