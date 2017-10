"Yo nací a dos cuadras del cilindro de Avellaneda y me crié pateando una pelota en los terrenos baldíos del barrio. Toda mi familia es de Zona Sur, de la Avenida Mitre para acá. Algunos tíos en Banfield y otros en Lanús. Soy hijo de la escuela pública, tuve la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, me casé con mi novia de toda la vida con la cual tuvimos tres hijos maravillosos y, desde hace un tiempo, decidí apostar a un cambio porque crecí en un lugar donde sobraron las promesas. Al principio me rompía soberanamente que me dijeran que era un globoludo por defender a un Gobierno 'de derecha', que nos había engañado con el voto sólo para darle todo a los ricos, pero con el tiempo entendí que esa falta de respeto de parte de algunos vecinos y amigos en realidad era fruto de la frustración por ver cómo desaparecen gran parte de las cosas en las que creyeron durante una vida" nos cuenta Juan, mientras se sube a su 4×4 para llevarnos a dar una vuelta por el barrio. O eso intuimos.