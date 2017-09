Y continuó: "La clave es formar docentes que entiendan que el celular no es un enemigo de su clase sino una herramienta para acelerar el conocimiento. Si entendemos que escuelas con WiFi le dan velocidad a los buscadores, que todo está al alcance de la mano, habremos avanzado años luz. Deberíamos aprovechar el tiempo para discutir la duración de las clases, porque si hoy un chico aprende viendo tutoriales de 2 minutos en Youtube no podemos pretender que presten atención durante 2 horas hablando de temas que nos aburren a nosotros mismos. Tenemos tantas cosas por discutir si queremos avanzar, pero no, todo vuelve a una marcha, una pancarta, un encapuchado y un grupo de padres que en lugar de ayudarlos se solidarizan como si fueran un amigo más".