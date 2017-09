El mozo, que no puede disimular estar escuchando la conversación, deja unas aceitunas verdes, unos palitos salados arriba de la mesa y se suma a la tertulia: "Disculpen que me meta pero Mauricio (como si lo conociera de toda la vida) solía venir algunas tardes con amigos, así que doy fe de lo que dice el señor. Apenas yo dejaba la cuenta, desaparecía con el chofer. Nunca lo vi tocar plata". Está claro que el actual Presidente no goza de la simpatía de muchos por el simple hecho de pertenecer a una familia adinerada, con poder. "En cambio a mí me cae bárbaro. Lo conozco desde la época en que vivía en Coronel Díaz, casi Castex", acota desde otra mesa un señor canoso, con eterno bronceado, cercano a los 70 años de edad, mientras le da un sorbo a un whisky escocés de 24 años de añejamiento.