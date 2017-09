"Yo pensé que lo había visto todo, pero festejar un triunfo por el 0,21% de los votos contra Esteban Bullrich, que es un tipo serio pero tiene menos calle que Venecia, me mató. Mirá que se vuelve de cualquier lado, pero de un papelón como éste donde los 20 mil votos de diferencia provienen en su mayoría de las cárceles, es imposible de remontar", nos cuenta Antonio, un vecino de La Matanza que comenzó a militar en el kirchnerismo muchos años atrás, enamorado de un proyecto que le cambió la vida: "Yo perdí todo por Néstor y Cristina. A mi mujer, a mis amigos del barrio, a varios de mis vecinos, incluso me dejé de hablar con mi hermano que me llegó a decir que estaba poseído por el demonio. Pero de a poco me fui dando cuenta que había vida fuera de la militancia".