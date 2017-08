Testigos del encuentro cuentan que Schmid estaba fuera de sí. "Si ustedes apoyan a un Gobierno que no quiere retomar un diálogo que va a terminar favoreciendo a todos, mejor no sigamos hablando". Los mismos testigos aseguran que el guionista de la saga, Bob Gale, interrumpió lo que iba a derivar en un escándalo y le recomendó bajarse del proyecto para protagonizar otra película que tienen en carpeta, llamada "Estos son mis reclamos, si no le gustan tengo otros", la cual está basada en la historia de un sindicalista que admiraba a Groucho Marx convencido de que era el líder del marxismo.