Sólo con estos ejemplos uno creería que basta y sobra para tildarlo de mercenario, pero no, Matías avanza aún más. "Florencio quería meterse en la discusión así que lo convencí de que diga que sería un grave error destituir a Julio, total no se jugaba nada. Como Del Caño y Miriam Bregman siempre me piden un descuento, les aconsejé que lo mejor era acompañarlo a De Vido (que sí me paga y mucho). Con eso sepulté a la izquierda para todo el campeonato, total no tienen un mango. Y en el medio de este tsunami de operaciones, me di el lujo de dejarle todo servido en bandeja a Cambiemos, porque ojo, Julio zafó de ésta pero la gente quedó tan caliente que en Octubre arrasan con tal de parar a estos delincuentes". Curiosa forma de interpretar la corrupción la de este creativo publicitario que jura haber dormido con unas gotas al director de Intratables, entrar al control y decirle al oído a Brancatelli que le pegara a Vidal, mientras le daba la señal por el otro micrófono a María Eugenia quien tenía claro que contraatacar una hora antes de que empezara la veda, dejaba sin derecho a réplica al resto de los candidatos.