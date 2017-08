14 frases de Domingo Cavallo sobre Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Carlos Menem

El ex ministro de Economía analizó la gestión de Cambiemos y repasó sus años al frente del Palacio de Hacienda. Además, críticó a la ex Presidente y al ex funcionario Axel Kicillof: "Uno lo podría entender hasta los 70 cuando algunos soñaban con el régimen soviético"