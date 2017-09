¿Cómo fue que Benavídez impidió que el Zonda se siguiera publicando? Simple: a partir del número seis, el gobierno aumentó arbitrariamente el precio convenido por el uso de la imprenta oficial. Ya el esfuerzo era altamente antieconómico y el gobernador quería aprovecharse de esta circunstancia. Entonces, Sarmiento se opuso tenazmente, argumentando que el gobierno no podía alterar unilateralmente los precios ya convenidos de antemano y discutió airadamente con el gobernador. Benavídez, sintiéndose ofendido, amenazó con encarcelar al editor, o desterrarlo si persistía en su actitud irrespetuosa; o no cancelaba la deuda incurrida en imprimir el último número del Zonda. Les costó mucho a los amigos de Domingo convencerlo de cancelar la deuda y olvidar el asunto, para no que no terminara con sus huesos en el calabozo. Sin embargo, este hecho terminó de alejar definitivamente a Sarmiento de Benavídez, a quien acusó de arbitrario y aprovechador.