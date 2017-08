Antes de morir, Ana le habló al numeroso público reunido para la ocasión: "…según la ley se juzga que yo muera, y por lo tanto no diré nada contra ello. (…) …rezo a Dios para que salve al rey y le dé mucho tiempo para reinar sobre ustedes, para el más generoso príncipe misericordioso que no hubo nunca: y para mí él fue siempre bueno, un señor gentil y soberano. (…) Oh Señor ten misericordia de mí, a Dios encomiendo mi alma."