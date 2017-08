Como se advierte, el fraude fue desde el principio una maldita pasión nacional. Y la Concordancia no tardó en abrazarla con argumentos elitistas que erizaban la piel… Por caso, Carlos Ibarguren, intelectual con altos cargos durante los gobiernos autonomistas anteriores al triunfo de Hipólito Yrigoyen (1916), defendió así la necesidad del fraude como sistema: "las mayorías argentinas, por su reciente incorporación al país, no se han consustanciado con la esencia de la nacionalidad. Viven una minoría de edad. Son arrastradas por los demagogos. No analizan los deberes inherentes a ese derecho que se les ha otorgado. Necesitan una tutela".