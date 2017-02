No obstante, desde el punto de vista realista, Torrente cree que ese breve roce de los prisioneros altoperuanos con las tropas patriotas fue inconveniente para la causa del rey: "El objeto de un acto de generosidad tan decantado tuvo el resultado que se prometía el general insurgente. Si bien algunos de aquellos militares se incorporaron de nuevo a las filas realistas, sin que se resintiera su delicadeza en faltar a unos empeños que no eran, de modo alguno, obligatorios, por haber sido contraídos con súbditos rebeldes; otros, sin embargo, se dedicaron a pervertir el espíritu público, proclamando el brillo y entusiasmo de las tropas de Buenos Aires, y pintando con los colores más halagüeños la causa que ellos defendían. Fueron, por lo tanto, enviados a sus casas, con decorosos protestos, logrando el objeto que los demás soldados quedasen libres de los venenosos tiros de la seducción, más no los pueblos, cuya opinión acabaron de extraviar los citados individuos". Es decir, aunque la mayoría no cumplió su juramento, Torrente asegura que hubo algunos soldados realistas que, de regreso a sus lugares de origen, se dedicaron a hablar maravillas del ejército de Belgrano: lograron torcer la opinión de varios pueblos a favor de la revolución; lo cual le serviría al Ejército del Norte en la próxima campaña al Alto Perú, que se aprontaba a abrir. Esto también lo reconoce el propio Paz.