—Sí. De eso hay documentación. Por ejemplo, en el archivo histórico del Ejército cuando hacían las levas figura que fue reclutado. Yo estaba fascinada cuando me encontré con eso, dicho sea de paso era son de una gran prolijidad los archivos del Ejército, no así los de la Aduana, donde es muy azaroso encontrar algo. También me encontré con la sorpresa de que a los pocos meses desertó. Eran grupos enormes los que desertaban. Se ve que después reapareció y hasta hubo condecoraciones…