"Tuve un sueño –dice Flavio–. Estaba en una sala como esta. Tenía unas hojas en la mano y tenía que leer en voz alta un texto que había escrito algún idiota. Sentía que mi boca se movía pero no se oía nada. El público me clavaba la mirada y yo en sus ojos veía guerra, destrucción del medio ambiente, refugiados. Y entonces se me aparecía el espíritu de Mahatma Gandhi, sostenido tan solo por un cable metálico fue descendiendo desde el techo como si flotara. Llevaba pantalones blancos guarnecidos de piedritas brillantes, su torso estaba desnudo, y se podía ver su musculatura abdominal bien formada. Nadie salvo yo parecía notar su presencia cuando dijo: 'Primero te ignoran, después se ríen de vos, después te combaten y después ganás'. Y dijo: 'Tomá dieciocho jóvenes que no tengan mucha ropa puesta, tomá un trampolín y un elefante, tomá un camello y, si conseguís un pingüino, también, tomá un proyector de video, un escenario giratorio y muchos reflectores led y ante todo tomá a Barby Franco. Y hacé un show que Buenos Aires nunca antes haya visto'."