Lo mismo pasa con esta sucesión pizarnikiana que me interesa rastrear ahora: es una sucesión que toma lo que necesita para darse un permiso, y suelta lo que le resta. Luciana Caamaño, una poeta y performer marplatense nacida en el 84 que lleva tatuada en su antebrazo la frase de Pizarnik "como cuando se abre una flor y refleja el corazón que no tiene", afirma en una entrevista que empezó a interesarse en la poesía leyendo a Pizarnik y que en su momento releyó varias veces su obra completa. "Lo que más me gustaba era su cinismo y su non sense. Pero después me cansé del tono que tiene, me agotó esa cosa de estar todo el tiempo preguntándose por lo que hay detrás de la palabra, eso de preguntarse hasta donde se puede decir y hasta donde no".