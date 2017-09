En la lectura de cierre, Julián Miana (25 años) leyó un poema pop en el que volvía a su infancia, cuando volvía de la escuela con su madre apurándose para llegar a ver Dragon Ball Z en la tele. Pero a no confundirse: no hay ingenuidad en Miana: "La política me atraviesa absolutamente", dice. "Yo no escribo bajando línea, pero la política está muy presente. Creo en imprimir un posicionamiento a través de lo que uno escribe y en manifestar abiertamente, por fuera del texto, las posiciones políticas que uno asume."