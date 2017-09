—Es difícil de ver. El rock es casi un elemento conservador, una forma de arte estática pero que fue fundamental por mucho tiempo. Anoche vi a Los Espíritus, muy buenos, y si hubiera solo escuchado el disco diría "Oh, son muy 70", pero lo ves en vivo, con su audiencia respondiendo de ese modo y pensás "Oh, son geniales". Gracias a sus solos y viendo cómo lo disfruta la gente, con groove. En los 70 ese tipo de música era liberadora, con una energía muy positiva; entonces no creo que en un sentido evolutivo ese tipo de rock no sea más que válido. No es que estemos hablando de un metal super extremo que resulta casi un modo abstracto de arte. Está este rock híbrido de hoy que se mezcla con el jazz o lo que sea y sigue siendo válido. Pareciera que toda forma de rock ya estuviera hecha. Este rock con groove como hacen Los Espíritus, tiene una energía particular, como lo tienen White Stripes o Black Eyed Peas, es válido por el tenor conservador. Como las bandas que hacen reggae, o mismo jazz, es abstracto y conservador.