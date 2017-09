Me detuve en el portón de la iglesia Saint Joseph, la misma en la que se casó Manuelita Rosas con Máximo Terrero, tras el sinfín de prohibiciones y afrentas de su padre. No pude entrar, estaba cerrada. Espié todo lo que me fue posible e intenté reproducir aquella fecha feliz pero no tanto, con un padre ausente y una cantidad de recuerdos escondidos por ahí. Al día siguiente, caí en la cuenta de que mi visita había sido un 23 de octubre, el mismo día de aquella boda pero de otro año. Fui al pub, el Red Lion, donde Rosas pasaba las tardes escribiendo la correspondencia que llegaría luego de meses a la provincia que lo había echado. Esa tarde televisaban un partido de fútbol. Todos miraban hacia la pantalla gigante; yo, en cambio, me detuve en una mesa situada contra una ventana Tudor y allí me imaginé a mi Juan Manuel, con la mirada perdida y lleno de nostalgia.