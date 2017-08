Hace 6 años me recomendaron El hombre frente al límite del admirado pensador búlgaro-francés Tzvestán Todoror. Sus planteos sobre las reacciones de los hombres es un grandioso aporte a la historia de todas las carreras humanitarias. Todorov escribió de todo y para todos. Sobre arte, sobre historia, sobre problemáticas contemporáneas. Desde entonces no me permití alejarme de los pensadores que reflexionaron, precisamente, sobre la muerte, el terror, la resistencia o no frente al opresor, la grandeza de algunos y la sordidez y maldad de muchos.