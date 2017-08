—Una vez alguien me dijo que escribir es como hacer un asado: cada uno tiene su técnica para encender el fuego. La historia te termina ganando. A Chamamé prácticamente la escribí en un cíber. La terminé de escribir en la casa de Selva Almada. Ella se iba con el marido y me dijo que les cuide las plantas, pero en realidad me estaba habilitando la casa para que pudiera terminar la novela como había que terminarla. Fue re lindo terminar la novela ahí, en la casa de gente que siempre me soldadeó, que me tiraba la mejor. No me quejo, porque el muchacho del locutorio era macanudo, pero las madrugadas con los chicos jugando al Counter Strike… Bueno, algo de eso me parece que salió en los tiroteos.