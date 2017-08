—El paso de la niñez a la adolescencia es la primera, y creo que la única que me ha tocado vivir. Imagino que la siguiente será convertirse en padre. Siempre tuve una visión particular de esa época que antecede a la adolescencia, los once o doce años, que es la edad de Sam, Billy y Miranda en El Pantano… Tanto en ellos como en personajes similares se advierten ciertos dejos de adultez, quizás en el lenguaje que emplean o incluso en sus comportamientos. Muchas veces esto es señalado con cierto desencanto. Para mí ha sido fascinante describir a estos tres niños desde esa perspectiva, porque creo que los niños de esa edad han controlado absolutamente su mundo, han llegado al tope de sus capacidades y conquistas. Será con el advenimiento de la pubertad donde se introduzcan nuevas variables y habrá otra batalla para conocerse; una batalla que no terminará nunca, me temo. En muchos sentidos me sentía más maduro y seguro de mí mismo a los doce que a los dieciocho, y ese espíritu es el que he intentado captar en este libro.