—Existe un prejuicio con los grandes grupos que dice que sólo miran los números y entonces no te dejan contratar lo que vos querrías por más que sea maravilloso, mientras que el pequeño editor independiente, en cambio, hace un catálogo excelso e impecable. La realidad es totalmente distinta. Por ejemplo, muchos pequeños editores sólo publican literatura de países que dan subsidios a la traducción. En 25 años de trabajo como editora, jamás un jefe me dijo: "Si esto no vende no lo publicamos". Para mí no hay situación de mayor libertad que trabajar en un gran grupo, porque se puede contratar lo pequeño —cuando contraté a Lucia Berlin lo hice con un anticipo que podría haber pagado cualquier editor— y me gusta creer que si en un futuro Houellebecq se quiere ir de Anagrama, también puedo contratarlo a él. Podés hacer la apuesta pequeña o la gran apuesta. Trabajar en un gran grupo te da un abanico de posibilidades enorme.