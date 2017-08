Sin relacionar una cosa con la otra, casi veinte años después, luego de años muy tormentosos en mi vida, en los que, entre otras cosas, viví en Francia, se murió mi mamá, me recibí y me diagnosticaron una enfermedad crónica, quise retomar la escritura. Sabía que en el Delta había un grupo de personas, formado en su mayoría por mujeres, que habían decidido abandonar su vida citadina y, en su mayoría, su vida relativamente estable de clase media porteña para irse a vivir a la isla. Habían formado una comunidad con algunas reglas establecidas, pero diferente a la lógica de la que habían escapado. Me propuse escribir una crónica sobre eso. Los relatos contemporáneos que transcurrían en el Delta no se enfocaban en retratarlo como un territorio habitable sino, más bien, como un lugar de recreación. Quise contar la historia de una comunidad y elegí focalizarme en Malena. Ella se había ido de Palermo al Delta siguiendo un proyecto de pareja que no funcionó, pero en vez de volver, se acopló a la comunidad, decidió aprender albañilería y construir su casa con sus propias manos y con la ayuda de varios compañerxs. A pesar de vivir en una isla, Malena no estaba sola y eso también quise contarlo.