—No sé. Con el premio voy a viajar de nuevo y voy a ver países que no conozco, lugares que no conozco. Quiero ir a países chiquitos. Me gustaría ir a Portugal, a Irlanda. Me gustaría a Marruecos. Del país no conozco Catamarca, La Rioja ni Santa Cruz. Las demás provincias las conozco a todas. Me gustaría volver a Nueva York, porque es una ciudad que me gusta mucho, es muy bonita. Me gustaría ir a la India y a China, pero no entendería.