—Son escenas incómodas. No es fácil ver a alguien haciendo eso y no hacer nada para impedirlo o para mirar para otro lado. Pero no escribo buscando provocar una incomodidad ni apelar a la morbosidad. En realidad, sale de donde sale todo: de esos lugares mezquinos que no reconocés. No es mi intención inquietar sino llevar una situación lo más lejos posible. O buscar la manera de hablar de un sentimiento que es muy profundo y que está muy guardado, pero que a veces se nos escapa, justamente, con ese tipo de gestos. En "Los restos", donde está la escena de las dos hermanas jugando con el vestido de novia, una de las dos no está cómoda. Es la que tiene una historia más larga de rencores y de resentimientos que podrían haber guardado de verdad cosas inquietantes. Sin embargo, lo único que hay es algo casi infantil: el juego con un vestido de novia que nadie ve y que, además, tiene una testigo que no está cómoda y que, por lo tanto, equilibra un poco las cosas. Son pequeños momentos donde se filtra algo que estuvo oculto mucho tiempo. Lo verdaderamente inquietante es la capacidad de esconder sentimientos oscuros durante toda la vida. Que se nos escape cada tanto me parece tranquilizador.