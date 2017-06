Ayer hubo dos atentados en Londres y desde el gobierno pedían a la gente que no se junte, que no vaya a bares, que no salga a las estaciones de subte. Goytisolo ya lo contaba en uno de sus últimos libros, El exiliado de aquí y de allá (2008), en donde con una especie de realismo mágico, mezcla de fantasía y ciencia ficción, ironía y mucho sarcasmo, el personaje principal planteaba lo mismo que el jefe de policía londinense: