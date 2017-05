—La empanada fue un tema de estado. Hoy, incluso, sigue habiendo entre algunas provincias una gran disputa por ver dónde se hace la mejor empanada y hay hasta cierto desprecio por la empanada del vecino. Cada uno formó su conciencia culinaria y, por supuesto, lo hizo con los elementos que tenía a mano, con lo que se generaron distintos tipos de empanadas. Cuando hacía la investigación del libro, le escribí a amigos de Santa Fe, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, pidiéndoles la receta de la empanada de esa región. Y cada uno me mandaba una receta distinta. Terminé teniendo diez recetas de "la verdadera empanada tucumana". Lo mismo para la salteña. Con la empanada pasa algo que no pasó con ningún otro alimento. Y recordemos que doña Petrona C. Carrizo de Gandulfo se ofendía si veía a alguien comer empanadas con los cubiertos. Para ella se comía con la mano, de pie, con servilletas de papel y levemente inclinado hacia adelante. Para un santiagueña de ley como Petrona, esa era la forma de comer empanadas.