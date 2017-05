En julio, Thompson le envía una carta a Steadman: "Me vi obligado a huir después de que los agentes inmobiliarios contrataron a unos matones para que me liquidaran. Pero se equivocaron y mataron a un haole local. Ésa es la verdad. El día antes de que me marchara, mataron a palos a un pescador y lo arrojaron a las aguas del puerto, donde se quedó flotando boca abajo. O lo estrangularon con un cable de frenos y lo dejaron en un jeep en plena calle, delante del hotel Manago. Hay muchas versiones distintas".