Para hablar de Los accidentes me siento en el deber de remontarme a mi primer enamoramiento con un libro. Tengo un monstruo en el bolsillo, de Graciela Montes (Libros del Quirquincho), fue una de mis primeras experiencias con la literatura; o más bien, con la confirmación de que aquella historia que se desplegaba delante del empaño de los ojos de madrugada en mi insomnio infantil, era material que una autora había trabajado durante mucho tiempo. Que ese tiempo comprendía un grupo de personas cumpliendo tareas de edición, corrección y diseño. Esa novela no era un acto de magia que se me presentaba encuadernado, sino que ahí nomás, lo que se discurría era el oficio. Alguien se había vuelto escritor.