Me olvidé de ese libro escribiendo otros, en los que empecé a mezclar personajes reales con ficticios. Entremedio, me tocó editar uno de Ezequiel Martínez Estrada, y leyendo para ese trabajo me topé en La cabeza de Goliat con la noticia de que en 1939 había tenido lugar en Buenos Aires el campeonato mundial de ajedrez. Mi editor me había sugerido alguna vez que debía escribir algo sobre ajedrez, un tema que no por manido me dejó de parecer interesante, y ese escenario histórico revivió la idea. Sin embargo, lo que hizo cuajar todo fue darme cuenta de que a ese torneo viaja el personaje principal de La novela de ajedrez de Stefan Zweig, que empieza precisamente con el barco zarpando hacia Buenos Aires. La Buenos Aires que ya habitaba mi abuelo, cuyo autor preferido era Stefan Zweig.