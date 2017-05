El premio al despiste del año lo tiene una mujer que fue a ver la entrevista a Andrew Graham-Yooll en el stand de Leamos. Escuchó toda la charla y al final se acercó para regalarle un libro. "Este libro es para usted", le dijo, "que es un maestro para mí y para mi marido". "No me diga maestro, por favor, apenas soy un periodista", le contestó, humilde, Graham-Yooll. "No, no, usted es nuestro maestro", insistió ella. Le robó un beso y se fue a comprar los libros para que se los firmara. Compró Buenos Aires. Otoño 1982 y El inglés, hizo la cola de nuevo y cuando llegó frente al autor le alcanzó los libros, pero se asombró del nombre en la portada: "¿Por qué acá dice otro nombre?", preguntó. "Señora, así me llamo", le dijo Graham-Yooll. "¡Entonces usted no es el que yo buscaba!". De un manotazo le sacó el libro que le había regalado al principio y se fue. Nunca se supo a quién pensaba que tenía enfrente.