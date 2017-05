Las protagonistas de sus novelas. Me fascina la estructura emocional que tenemos las mujeres a la hora de cometer o ser víctimas de crímenes, porque me fascina también el poder de recuperación que tenemos. Pero cuando escribo nunca pienso en cuestiones de género: pienso en una historia que me llame la atención y que quiera contar. El personaje que no me sirve para eso, no me interesa. A veces me sirve que la víctima sea mujer y en otras situaciones que no.