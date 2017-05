El periodista Héctor Pavón fue uno de los 17 integrantes del jurado de premiación. "Black out es el libro del año no sólo porque es una lección de escritura sino también porque es realmente disruptivo", dijo. S bien el título remite a la amnesia, Black out no trata de lo que queda en la inconsciencia de la borrachera, sino se construye como "una versión singular de la 'Amarcord' de Fellini, donde el pasado se vuelve biografía colectiva".