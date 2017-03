¿Dónde termina el territorio del valorado "ser especial" y empieza el fango de la lisa y llana inadaptación? No se sabe, pero tiene que haber un borde en el que una cosa empieza a entreverarse con la otra, empieza a convertirse en la otra. Desde ese borde narra Werchowsky (no es que se coloque ahí, es que se descoloca ahí. Por algo es un borde). Y ahí es donde Las bailarinas no hablan encuentra, como encontraba El telo de papá, su tono exacto de comedia melancólica. Porque la narradora es, a su vez, como dije, esa primera que nunca es primera (porque es la "nena trabalenguas", la del apellido impronunciable, la del final de la lista siempre; porque siempre hay otra que baila mejor, siempre es otra a la que eligen, siempre es otra la que se destaca), que se conjuga en singular pero no tiene más singularidad que la de una aflictiva rareza (rara aun entre los raros: en el Colón, porque es pueblerina, provinciana; en el pueblo de provincia, porque baila en el Colón).