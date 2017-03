Amor & Gelato, ópera prima de Evans Welch (hija del escritor Richard Paul Evans), viene arrasando en los Estados Unidos, llegando incluso a ser elegido como bestseller en The New York Times. Es una novela típica juvenil, con una trama que visita los elementos característicos del género: la pérdida de un ser querido, el crecimiento, el inesperado amor bajo un bello puente europeo… Sin embargo, lo hace de una forma en la que no resulta forzado, si no que encaja en el rompecabezas de la historia. Acompañado por las descripciones de una suerte de paseo turístico de la ciudad, los monumentos (el magnífico Ponte Vecchio) y las esculturas (El Rapto de las Sabinas de Giambologna), hace que añoremos un lugar al que, tal vez, nunca hayamos ido pero queremos recorrer.