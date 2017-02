"La música clásica me la pone dura" es la primera línea de una autobiografía que, como en una montaña rusa diabólica, no te dejará respirar hasta el final. Dividida en tracks que hacen las veces de capítulos, cada una de las piezas musicales que inician el nuevo relato marcan, por así decirlo, un tempo, un clima, que a medida que avanza el libro se vuelve un concierto complejo y variado, réquiem y oda a la vez de una vida llena de altibajos y que, lejos de buscar aleccionar o adoctrinar, intenta dar cuenta de uno de los puntos más atractivos del libro: el don, el arte y la creación surgen a pesar de la tragedia y no gracias a ella. Y también que el arte cura. Si hay un hilo conductor que une todo el libro es ese. El arte, en cualquiera de sus formas, puede sanarnos. Una actividad creativa, constructiva y divertida sobrevuela el horror, lo apaga, lo amedrenta y lo esconde en un lugar de nuestra mente o corazón donde ya no puede atormentarnos.