—La escena final se me ocurrió bastante tiempo antes de iniciar la escritura de la novela. Me vino de pronto, mientras leía un libro. Combinada con una nota anterior redactada en un cuaderno de apuntes, me dio el hilo tirando del cual surgió la madeja entera. El final de la actividad armada de ETA es el hecho que desencadena la narración. En cuanto a las dos madres protagonistas, he conocido en mi parentela y en el barrio donde viví de niño y adolescente otras mujeres de parecido temperamento. Supongo que me inspiré en algunas de ellas, pero no en ninguna en concreto.