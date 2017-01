Didion fue cronista, guionista, crítica de cine, editora de Vogue y colaboradora habitual de Life, Esquire, The New York Times y The New York Review of Books, entre otros medios. Participó activamente en movimientos pacifistas y feministas en los 70 y al mismo tiempo, no dejó de ser una especie de símbolo glamoroso dentro de la movida cultural, a veces muy ligada a Hollywood por su trabajo como guionista junto con su marido, John Gregory Dunne. Ambos hicieron un doble juego en Hollywood como en el resto de su vida. Fueron participantes y también espectadores, nunca se creyeron del todo lo que pasaba en la industria, pero no dejaron de asistir a ninguna de sus fiestas.