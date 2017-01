—Cuando se me otorgó el premio, lo primero que noté fue una tendencia muy rápida a sintetizar era "otra novela de la dictadura". Lo entiendo desde el punto de vista periodístico: tenés que mandar una nota que sale mañana y ponés en el título "Las heridas de la dictadura". Pero creo que es tan difícil encontrar una novela de la dictadura como encontrar una novela donde no esté la dictadura. No hay forma de hacer literatura de ficción eludiendo la dictadura. Me remito a lo que le pasó a los españoles: después de 40 años de franquismo, cómo vas a hablar del país sin que el franquismo esté presente. Es imposible evitarlo. Uno no se puede hacer el tonto con la dictadura ni tampoco puede hacer un panfleto. Pero tampoco tiene que suscitar esa respuesta automática de decir "otra novela de la dictadura". Yo me pregunto muchas veces cuál es la novela de la dictadura: ¿Respiración artificial?